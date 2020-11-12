Опублікована постанова про посилення карантину в Україні

В Україні посилили карантин, ввівши карантин вихідного дня та час для літніх людей. В країні відмінили адаптивний карантин і повернулись до загальнонаціонального.

Постанову опублікували на сайті уряду.

Забороняються масові заходи за участю більше 20 осіб, заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

Також діє обмеження на діяльність дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля. Ресторани та кафе можуть працювати тільки з 7:00 до 22:00. Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

В Україні ввели карантин вихідного дня. Вводиться жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, тобто кожен уїк-енд.

Більш детально про те, що собою представляє карантин вихідного дня в матеріалі РБК-Україна.

Також МОЗ назвав терміни дії карантину вихідного дня.