Опубліковано постанову про продовження карантину та шкільні канікули

Карантин в Україні продовжено до кінця 2020 року, а школам з завтрашнього дня рекомендують піти на канікули. Крім того, змінилися критерії віднесення адміністративних зон до "червоної зони" карантину.

Відповідний документ опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з постановою, карантин продовжили до 31 грудня. Також, якщо в регіоні протягом п'яти днів поспіль зайнято від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводиться менше 48 тестів на 100 тис. населення, то такий регіон відносять до "помаранчевої зони".

Карантинні зони в залежності від рівня захворюваності встановлюються в наступному порядку:

"жовта" - від 40 до 160 випадків (Київ, райони та міста до 70 тисяч жителів) і від 40 до 120 випадків (райони і міста понад 70 тисяч жителів) на 100 тисяч населення;

"помаранчева" - від 160 до 320 випадків (Київ, райони та міста до 70 тисяч жителів) і від 120 до 320 випадків (райони і міста понад 70 тисяч жителів) на 100 тисяч населення;

"червона" - більше 320 випадків на 100 тис. населення.

Заборонено проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю понад 50 осіб, а також роботу кафе і ресторанів з 22:00 до 07:00. У "жовтій зоні" заборонені заходи за участю більше 30 осіб, в "помаранчевій" - більше 20 осіб.

В адміністративних зонах з "зеленим", "жовтим" і "помаранчевим" рівнями дозволено проведення спортивних заходів національних збірних команд України та футбольних клубів без глядачів. При цьому міжнародні матчі можуть проводитися з уболівальниками за окремим погодженням з МОЗ.

Крім того, школам рекомендується встановити канікули з 15 до 30 жовтня. Після цього можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації. Вишам та закладам профтех освіти рекомендується з 15 жовтня по 15 листопада 2020 на дистанційну форму навчання з виїздом студентів з гуртожитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти з Криму і Донбасу зможуть залишитися в гуртожитках на час дистанційного навчання.

Також повідомлялося, що "червона зона" карантину буде визначатися по-новому.