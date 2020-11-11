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Опитування Зеленського: ОАСК повернув позивачеві заяву про скасування результатів

Новость на русском → Київ, Середа 11 листопада 2020 17:01
Опитування Зеленського: ОАСК повернув позивачеві заяву про скасування результатів Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Окружний адміністративний суд Києва повернув позивачеві заяву про визнання протиправним і скасування результатів опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Позивач порушив правила об'єднання позовних вимог.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Позовні вимоги, пред'явлені позивачем до президента, підсудні Верховному суду в якості суду першої інстанції, тоді як позовні вимоги до політичної партії повинні розглядатися в іншому суді, отже, позивачем об'єднані в позовній заяві вимоги, підсудні різним судам", - наголошується у повідомленні.

На підставі цього ОАСК прийшов до висновку про повернення позову на підставі п.6 ч.4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Окружний адмінсуд Києва надійшов позов до Зеленського та політичної партії "Слуга народу". Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати результати опитування, проведеного 25 жовтня під час місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, в партії "Слуга народу" заявили, що результати опитування президента оприлюднять найближчим часом. Опитування провели в день місцевих виборів 25 жовтня.

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