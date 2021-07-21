ОП про угоду щодо "Північного потоку-2": треба дочекатися, як будуть забезпечуватися гарантії

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував перші деталі угоди Сполучених Штатів і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Він заявив, що треба дочекатися, як Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла,
Про це Никифоров повідомив у коментарі РБК-Україна.
При цьому він підкреслив, що поки деталі домовленості ще не розкриті.
"Треба дочекатися, як саме Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла. Деталей домовленості ще не розкрили", - заявив Никифоров.
Відзначимо, що в рамках угоди Німеччина взяла на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і Росією, який закінчується у 2024 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в рамках угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2" залишають за собою право вводити санкції.
Видання Politico у свою чергу стверджує, що США нібито просять Україну не критикувати угоду по газопроводу.