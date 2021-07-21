ОП про угоду щодо "Північного потоку-2": треба дочекатися, як будуть забезпечуватися гарантії

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував перші деталі угоди Сполучених Штатів і Німеччини щодо "Північного потоку-2". Він заявив, що треба дочекатися, як Німеччина буде забезпечувати гарантії, які вона на себе взяла,

Про це Никифоров повідомив у коментарі РБК-Україна.