ОП о соглашении по "Северному потоку-2": надо дождаться, как будут обеспечиваться гарантии

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал первые детали соглашения Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку-2". Он заявил, что надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла,

Об этом Никифоров сообщил в комментарии РБК-Украина.