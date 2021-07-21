ОП о соглашении по "Северному потоку-2": надо дождаться, как будут обеспечиваться гарантии

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал первые детали соглашения Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку-2". Он заявил, что надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла,
Об этом Никифоров сообщил в комментарии РБК-Украина.
При этом он подчеркнул, что пока детали договоренности еще не раскрыты.
"Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, она на себя взяла. Деталей договоренности еще не раскрыли", - заявил Никифоров.
Отметим, что в рамках соглашения Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.
Напомним, ранее сообщалось, что США в рамках сделки с Германией по "Северному потоку-2" оставляют за собой право вводить санкции.
Издание Politico в свою очередь утверждает, что США якобы просят Украину не критиковать соглашение по газопроводу.