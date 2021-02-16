Окупована територія Донбасу більша, ніж зафіксовано в "Мінську", - Гармаш

Сьогодні відбулося засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Українська делегація намагалася з'ясувати, яку територію Росія розуміє під поняттям "ОРДЛО".
Про це розповів представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш на сторінці у Facebook.
За словами Гармаша, зафіксована у мінських домовленостях територія окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на 1400 квадратних кілометрів менша, ніж насправді перебуває під російською окупацією.
"І на яку ж тоді територію поширюються мінські домовленості - залишається не зрозуміло. Ми не отримуємо чіткої відповіді, хоч вона і записана в мінських угодах. Москва має вражаючу здатність ставати глухою і сліпою, коли не хоче чогось бачити і чути. Особливо якщо мова про підписані нею ж домовленості", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив на засідання Радбезу ООН щодо мінських домовленостей. Кравчук заявив, що Росія перетворила Донбас і Крим у свій військовий форпост.
Додамо, завтра має відбутися загальне засідання ТКГ у форматі відеоконференції. На порядку денному спільний план щодо Донбасу, обмін полоненими та відкриття КПВВ.