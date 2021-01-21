Окупанти залучили до переговорів ТКГ нових людей: стало відомо, хто вони

Представники окупаційної влади окремих районів Донбасу залучили до переговорів Тристоронньої контактній групі (ТКГ) чотирьох так званих "громадських діячів". Вони цього тижня брали участь у зустрічі політичної підгрупи.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що окуповані райони Донецької області нібито представляють колишній заступник міністра з надзвичайних ситуацій України Владислав Теличко і блогер Майя Пирогова. Їх основне завдання - трансляція "думки громадськості", яка проживає на непідконтрольних територіях.

Теличко раніше був заступником голови Харківської ОДА, консультантом в адміністрації президента України, працівником апарату Верховної ради, а з 2008 по березень 2014 року працював заступником міністра МНС України. З початком російської агресії повернувся до Донецька і курирував ветеранську організацію афганців.

Майю Пирогову називають журналістом та блогером, яка активно брала участь у створенні "республіки".

Окуповані райони Луганської області нібито представляють місцевий кандидат історичних наук, доцент Оксана Дибас, а також працівник телебачення Юрій Барбашов. Про останнього повідомляють тільки те, що він у 2014 році виїхав з Миколаєва після "погроз арешту і розправи" за участь в антиукраїнських протестах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на переговорах щодо Донбасу з'явилися нові люди - окупанти залучили своїх "експертів".

Зазначимо, з української сторони у політичній підгрупі в якості експертів працюють журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, а також юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.