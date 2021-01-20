Окупанти передадуть Україні 9 осіб: названо терміни і маршрут

Представники окупаційної влади окремих районів Донбасу передадуть Україні в односторонньому порядку 9 осіб. Їх можуть звільнити вже сьогодні-завтра.

Про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона також зазначила, що окупанти передадуть "посереднику" людей, які незаконно утримуються.

"До СІЗО Луганська доставили трьох осіб, яких готують до передачі, в Донецьку ще шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу та приводять в охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері або завтра вранці їх передадуть за маршрутом Луганськ - Донецьк - Ростов-на-Дону - Мінськ - Київ", - підкреслила Денісова.

Омбудсмен додала, що не може назвати імена цих людей, поки вони не доставлені до України.

Нагадаємо, раніше бойовики заявили, що передадуть кількох жінок, літніх і хворих осіб, які не воювали у складі українських військ. Вони підкреслили, що передачу слід розглядати як "жест гуманізму і милосердя" напередодні одного з головних християнських свят - Хрещення Господнього.

Також повідомлялося, що Україна просить ОБСЄ допомогти з обміном полоненими і рухом через КПВВ.