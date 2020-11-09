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Окупанти не поновлюватимуть пропуск через КПВВ у Донецькій області

Автор: РБК-Україна

Незважаючи на рішення України з 10 листопада відновити роботу всіх КПВВ на Донбасі, окупаційна влада продовжить блокувати пропуск в Донецькій області. Цивільні зможуть перетинати лінію розмежування як і лише тільки через один КПВВ два дні на тиждень.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з боку окремих районів Донецької області працюватиме тільки КПВВ "Оленівка" (по понеділках і п'ятницях) на дорожньому коридорі з КПВВ "Новотроїцьке". Таким чином, пропуск через КПВВ "Майорське", "Мар'їнка" і "Гнутове" буде заблоковано.

Також в ОРДО відзначають, що відкриття Україною пунктів пропуску в односторонньому порядку нібито призведе до погіршення епідеміологічної ситуації в Донецькій області.

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Окупаційна влада нагадує:

  • для виїзду з ОРДО треба необхідно мати реєстрацію (прописку) на підконтрольній Україні території;
  • для в'їзду до ОРДО необхідно мати дозвіл так званого "міжвідомчого оперативного штабу".

Зазначимо, українська сторона заявляла, що з 10 листопада відновлює пропуск через усі КПВВ на Донбасі.

Нагадаємо, завтра два нових пункти пропуску відкриються в Луганській області - у Щасті та Золотому.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що український варіант мирного план щодо Донбасу передали до ОБСЄ, його мають розглянути радники "нормандської четвірки".

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Новини України ДонбасДонецкая областьКПВВ