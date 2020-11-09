Оккупанты не будут возобновлять пропуск через КПВВ в Донецкой области

Несмотря на решение Украины с 10 ноября возобновить работу всех КПВВ на Донбассе, оккупационные власти продолжат блокировать пропуск в Донецкой области. Гражданские смогут пересекать линию разграничения по-прежнему только через один КПВВ два дня в неделю.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что со стороны отдельных районов Донецкой области работать будет только КПВВ "Еленовка" (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ "Новотроицкое". Таким образом, пропуск через КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово" будет заблокирован.

Также в ОРДО отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в Донецкой области.

Оккупационная власть напоминает:

для выезда из ОРДО нужно необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории;

для въезда в ОРДО необходимо разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".

Отметим, украинская сторона заявляла, что с 10 ноября возобновляет пропуск через все КПВВ на Донбассе.

Напомним, завтра два новых пункта пропуска откроются в Луганской области - в Счастье и Золотом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский вариант мирного план по Донбассу передали в ОБСЕ, его должны рассмотреть советники "нормандской четверки".