Обмеження та заборона на обмін: що буде з рублем після деокупації Донбасу

Законопроект про перехідний період передбачає, що після деокупації Донбасу обіг російського рубля на цих територіях буде обмежено. Аж до заборони на обмін на іншу валюту.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У проекті прописано, що на час перехідного періоду, який може розтягнутися на 25 років, може бути обмежено обіг рубля, який на сьогодні є основною валютою в окремих районах Донецької та Луганської областей.

"У Москви все одно буде бажання втручатися в нашу фінансову систему через рублеву інтервенцію. Тому ми і говоримо, що Національний банк як регулятор по ситуації повинен мати право обмежити обіг рубля, його обмін в окремих регіонах з певних джерел", - зазначив Рєзніков.

Він уточнив, що якщо звичайний житель нині окупованої території прийде обмінювати накопичену рублеву масу, то його не обмежать у цьому праві.

"А от якщо через Україну будуть намагатися пропустити великі обсяги рублевої маси, то НБУ має на це відреагувати. У законопроекті ми не зобов'язуємо його це зробити, просто пропонуємо дати йому таке право", - додав Резніков.

Він підкреслив, що після деокупації певної території протягом півроку на ній відновиться обіг української гривні.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, хто точно не потрапить під амністію після деокупації Донбасу.

Він також зазначив, Україні на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів збитку.