ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков: нам на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів збитків

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 11:37
Резніков: нам на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів збитків Фото: Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація війною на Донбасі завдала Україні близько 120 млрд доларів збитків. Дані оцінки приблизні, оскільки в Україні не можуть підрахувати, скільки державного та комунального майна залишилося в окупації.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів майнових збитків, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону треба близько 22 млрд доларів. Все це приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив Резніков.

При цьому, за його словами, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та на яку суму оцінюється збитки від його відчуження.

Він також додав, що для відновлення Донбасу після його деокупації будуть шукати різні джерела, в тому числі й західне інвестування.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде під час візиту до Москви заявила, що ситуація на Донбасі, як і раніше, потребує безпосередньої участі Спеціальної моніторингової місії.

Президент України Володимир Зеленський у недавньому інтерв'ю Axios заявив, що ніхто на 100% не знає, як зупинити російську агресію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас ущерб Алексей Резников
NEWS
В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
Сергій Щербина, Анастасія Рокитна В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів
DAILY
Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко