Резніков: нам на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів збитків

Російська Федерація війною на Донбасі завдала Україні близько 120 млрд доларів збитків. Дані оцінки приблизні, оскільки в Україні не можуть підрахувати, скільки державного та комунального майна залишилося в окупації.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"За різними оцінками, нам на Донбасі завдали близько 120 млрд доларів майнових збитків, на думку ж Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, мінімально на відновлення регіону треба близько 22 млрд доларів. Все це приблизні цифри, однак те, що вони колосальні - факт", - зазначив Резніков.

При цьому, за його словами, в Україні досі ніхто не може відповісти на питання, скільки на окупованому Донбасі залишилося державного і комунального майна та на яку суму оцінюється збитки від його відчуження.

Він також додав, що для відновлення Донбасу після його деокупації будуть шукати різні джерела, в тому числі й західне інвестування.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде під час візиту до Москви заявила, що ситуація на Донбасі, як і раніше, потребує безпосередньої участі Спеціальної моніторингової місії.

Президент України Володимир Зеленський у недавньому інтерв'ю Axios заявив, що ніхто на 100% не знає, як зупинити російську агресію.