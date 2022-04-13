В Офісі президента пояснили відмову на потенційний візит Штайнмаєра

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква коротко пояснив відмову української влади прийняти в Києві німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Посадовець Офісу президента пояснив позицію України в коментарі для німецького ТБ. За словами Жовкви, справа не в Штайнмаєрі персонально, а в санкційному курсі Німеччини.
"Дружні країни підтримують санкції проти Росії, не роблячи виключення для банків та енергоресурсів", – заявив заступник керівника Офісу.
Напередодні федеральний президент Штайнмаєр підтвердив відмову України прийняти його в Києві. Попри готовність німецького президента приїхати, поїздка не відбудеться.
Нагадаємо, що українське МЗС відреагувало на заяву Макрона про "братні народи" України та РФ.
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