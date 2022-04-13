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В Офисе президента объяснили отказ на потенциальный визит Штайнмайера

Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква кратко объяснил отказ украинских властей принять в Киеве немецкого президента Франко-Вальтера Штайнмайера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Чиновник Офиса президента объяснил позицию Украины в комментарии для немецкого ТВ. По словам Жовквы, дело не в Штайнмайере персонально, а в санкционном курсе Германии.

"Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов", – заявил замруководителя Офиса.

Накануне федеральный президент Штайнмайер подтвердил отказ Украины принять его в Киеве. Несмотря на готовность немецкого президента приехать, поездка не состоится.

Напомним, что украинский МИД отреагировал на заявление Макрона о "братских народах" Украины и РФ.

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