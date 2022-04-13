В Офисе президента объяснили отказ на потенциальный визит Штайнмайера

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Чиновник Офиса президента объяснил позицию Украины в комментарии для немецкого ТВ. По словам Жовквы, дело не в Штайнмайере персонально, а в санкционном курсе Германии.

"Дружественные страны поддерживают санкции против России, не делая исключения для банков и энергоресурсов", – заявил замруководителя Офиса.

Накануне федеральный президент Штайнмайер подтвердил отказ Украины принять его в Киеве. Несмотря на готовность немецкого президента приехать, поездка не состоится.