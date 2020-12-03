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Обшуки в "Укроборонпромі": СБУ розслідує державну зраду

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України назвала причину обшуків у приміщеннях "Укрспецекспорту", "Укроборонпрому" та в одній з іноземних структур. Спецслужба проводить розслідування у справі про державну зраду.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці прийшли, щоб задокументувати факти можливої причетності службових осіб до діяльності в інтересах однієї з країн Південної Азії на шкоду обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

СБУ встановила, що представники українського спецекспортера завдали Україні близько 100 млн доларів збитків.

"Протиправна діяльність представників вітчизняного спецекспортера пов’язана зі штучним залученням посередницької іноземної структури, що призвело до можливої втрати Україною ринків озброєння в окремих країнах азійського регіону, гальмування діючих контрактів "Укрспецекспорту", а також створення перешкод для укладання нових зовнішньоекономічних контрактів", - розповіли в СБУ.

В якій саме іноземній структурі проводилися обшуки, в українській спецслужбі не уточнюють.

Нагадаємо, сьогодні "Укроборонпром" заявив про обшуки у його приміщеннях та в компанії "Укрспецекспорт". У відомстві уточнювали, що обшуки пов'язані з зовнішньоекономічними контрактами.

Як писало РБК-Україна, очікується, що "Укроборонпром" припинить своє існування у 2021 році.

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