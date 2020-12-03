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Обыски в "Укроборонпроме": СБУ расследует государственную измену

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины назвала причину обысков в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур. Спецслужба проводит расследование по делу о государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители пришли, чтобы задокументировать факты возможной причастности должностных лиц к деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

СБУ установила, что представители украинского спецэкспортера нанесли Украине около 100 млн долларов убытков.

"Противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов "Укрспецэкспорта", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", - рассказали в СБУ.

В какой именно иностранной структуре проводились обыски, в украинской спецслужбе не уточняют.

Напомним, сегодня "Укроборонпром" заявил об обысках в его помещениях и в компании "Укрспецэкспорт". В ведомстве уточняли, что обыски связаны с внешнеэкономическими контрактами.

Как писало РБК-Украина, ожидается, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году.

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