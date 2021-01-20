ОБСЄ: Україні не треба силою повертати Донбас за прикладом Карабаху
Україні не слід повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху. При цьому Києву не варто забувати про свої непідконтрольні території.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.
За її словами, Україні ніколи не варто забувати про Крим і Донбас за прикладом політики Азербайджану щодо Карабаху протягом останніх десятиліть.
"Але ... силу ніколи не слід застосовувати, бо силою не встановити стійкий мир. І не даремно щодо того ж Нагірного Карабаху між сторонами немає мирної угоди", - додала вона.
Нагадаємо, в минулому році тодішній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявляв, що українська армія має бути готова до силового звільнення Донбасу.
У той же час глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сумніви, що у України є план силового повернення Донбасу. "Я не думаю, що є такий план. У нас всі зусилля спрямовані на винятково мирне врегулювання", - заявляв Арахамія російським журналістам в кулуарах Міжнародного економічного форуму в Давосі в січня 2020.