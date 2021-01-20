ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ОБСЄ: Україні не треба силою повертати Донбас за прикладом Карабаху

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 14:59
ОБСЄ: Україні не треба силою повертати Донбас за прикладом Карабаху Фото: Анн Лінде (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україні не слід повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху. При цьому Києву не варто забувати про свої непідконтрольні території.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

За її словами, Україні ніколи не варто забувати про Крим і Донбас за прикладом політики Азербайджану щодо Карабаху протягом останніх десятиліть.

"Але ... силу ніколи не слід застосовувати, бо силою не встановити стійкий мир. І не даремно щодо того ж Нагірного Карабаху між сторонами немає мирної угоди", - додала вона.

Нагадаємо, в минулому році тодішній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявляв, що українська армія має бути готова до силового звільнення Донбасу.

У той же час глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сумніви, що у України є план силового повернення Донбасу. "Я не думаю, що є такий план. У нас всі зусилля спрямовані на винятково мирне врегулювання", - заявляв Арахамія російським журналістам в кулуарах Міжнародного економічного форуму в Давосі в січня 2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Донбас Нагорный Карабах
NEWS
До +8: в Україну йде різке потепління
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин До +8: в Україну йде різке потепління
DAILY
Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Важке прощання. Як Трамп йде з посади президента США і чого чекати далі