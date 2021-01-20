ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ: Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 14:59
ОБСЕ: Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха Фото: Анн Линде (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха. При этом Киеву не стоит забывать о своих неподконтрольных территориях.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, Украине никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе по примеру политики Азербайджана в отношении Карабаха в течение последних десятилетий.

"Но … силу никогда не следует применять, потому что силой не установить устойчивый мир. И не зря в отношении того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", - добавила она.

Напомним, в прошлом году тогдашний заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявлял, что украинская армия должна быть готова к силовому освобождению Донбасса.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил сомнения, что у Украины есть план силового возвращения Донбасса.

"Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия направлены на исключительно мирное урегулирование", - заявлял Арахамия российским журналистам в кулуарах Международного экономического форума в Давосе в январе 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ОБСЕ Донбасс Нагорный Карабах
NEWS
До +8: в Украину идет резкое потепление
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей До +8: в Украину идет резкое потепление
DAILY
Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше