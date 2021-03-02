ОБСЄ тисне на Україну для обговорення плану "республік Донбасу", - Гармаш

За його словами, на засіданні політичної підгрупи дали слово так званим "експертам" з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"За весь час сьогоднішніх консультацій (а я пішов хвилин за 10 до закінчення цього фарсу) представник Росії говорив секунд 30. В основному віщав модератор від ОБСЄ посол Морель. Навіть більше, ніж земляки з російськими паспортами. Тиснув, щоб ми обговорювали План ОРДЛО. Хоча ОРДЛО не член ТКГ і це пряме порушення мінських угод", - додав Гармаш.