ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана "республик Донбасса", - Гармаш

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу на сегодняшних переговорах подверглась давлению со стороны представителя ОБСЕ. В частности, он настаивал на обсуждении мирного плана, предложенного оккупантами.
Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.
По его словам, на заседании политической подгруппы дали слово так называемым "экспертам" из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение минских соглашений", - добавил Гармаш.
Напомним, ранее украинская делегация заявляла, что Россия пытается продавить вопрос привлечения своих миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе. При этом речь идет об участии россиян в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, в котором они состояли в первые годы конфликта. До этого Киев настаивал на их возвращение в данный формат.
Отметим, Гармаш прогнозирует, что у Украины есть возможность вернуть контроль над оккупированным Донбассом в течение ближайшего десятилетия.