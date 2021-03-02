ОБСЕ давит на Украину для обсуждения плана "республик Донбасса", - Гармаш

По его словам, на заседании политической подгруппы дали слово так называемым "экспертам" из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"За все время сегодняшних консультаций (а я ушел минут за 10 до окончания этого фарса) представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение минских соглашений", - добавил Гармаш.