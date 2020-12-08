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Обіцянки Ірану не реалізовані: Україна може піти в суд ООН через катастрофу МАУ

Автор: Юлія Струк

Україна може піти в суд ООН через катастрофу МАУ у разі, якщо переговорний процес зайде в глухий кут. Обіцянки Ірану досі залишаються не реалізованими.

Про це заступник глави Міністерства закордонних справ Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо переговорний процес зайде в глухий кут, і ми вичерпаємо всі можливості переговорів з іранською стороною, то будемо використовувати всі наявні механізми захисту прав (у тому числі суд ООН, - ред.). Обіцянки досі залишаються не реалізованими", - сказав замміністра.

Єнін анонсував, що найближчими днями Україна буде виходити на контакт з іранською стороною та наполягати на виконанні домовленостей.

"Ми не хотіли б продовжувати видимість конструктивного діалогу, якщо такого не виходить. Тим більше через місяць буде річниця трагедії, і суспільство чекає результату. Ми розраховуємо на наявність доброї волі Ірану і за допомогою всіх інструментаріїв, дипломатичних і кримінально-правових будемо вимагати від іранської сторони виконання зобов'язань", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на сьогодні українська сторона не бачить сенсу в проведенні чергового раунду переговорів з Іраном про катастрофу літака МАУ. Тегеран досі йде окремим шляхом у розслідуванні.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ, відповідні гроші передбачені в бюджеті країни на наступний рік.

Українська сторона скаржиться, що Тегеран не допускає її до допиту підозрюваних у справі катастрофи МАУ.

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