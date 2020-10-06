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Новий керівник САП буде обраний в найближчі місяці, - Зеленський

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що новий антикорупційний прокурор буде обраний в найближчі місяці.

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Про це він заявив на прес-конференції в Брюсселі за підсумками саміту "Україна-ЄС".

Президент підкреслив, що конкурс на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути дуже великим.

"Вчора було перше засідання комісії під керівництвом генпрокурора. На ньому були присутні наші міжнародні партнери. Це буде великий конкурс, на ньому може бути кілька сотень людей. Але думаю, що в найближчі місяці новий незалежний голова САП буде обраний", - зауважив Зеленський.

Голова САП Назар Холодницький пішов у відставку в серпні. Тимчасовим керівником відомства був призначений його заступник Максим Грищук.

Раніше євродепутати пригрозили скасуванням безвізу українським олігархам і політикам. У заяві зазначено що деякі "слуги народу" поширюють кремлівську дезінформацію, нападаючи на Національний банк, НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Нагадаємо, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що ЄС буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму.

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