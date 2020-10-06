Новый глава САП будет избран в ближайшие месяцы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что новый антикоррупционный прокурор будет избран в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита "Украина-ЕС".

Президент подчеркнул, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть очень большим.

"Вчера было первое заседание комиссии под руководством генпрокурора. На нем присутствовали наши международные партнеры. Это будет большой конкурс, на нем может быть несколько сотен человек. Но думаю, что в ближайшие месяцы новый независимый глава САП будет избран", - отметил Зеленский.

Глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку в августе. Временным руководителем ведомства был назначен его заместитель Максим Грищук.

Ранее евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам. В заявлении отмечено что некоторые "слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, нападая на Национальный банк, НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что ЕС будет следить за антикоррупционной инфраструктурой в Украине, ситуация с которой может угрожать безвизовому режиму.