Новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив Маріо Драгі

Новий уряд Італії на чолі з Маріо Драгі привели до присяги. У нинішньому складі залишилося кілька колишніх міністрів.

Повідомляється, що сьогодні пройшла церемонія приведення до присяги за участю президента Серджо Маттарелли. До уряду увійшли 23 міністра, з яких дев'ять без портфеля.

Також повідомляється, що в нинішньому складі залишилися міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, міністр культури Даріо Франческіні та міністр оборони Лоренцо Гуеріні.

Зазначимо, сам Маріо Драгі є колишнім головою Європейського центрального банку.