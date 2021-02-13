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Новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив Маріо Драгі

Новость на русском → Рим, Субота 13 лютого 2021 13:49
Новий уряд Італії привели до присяги. Його очолив Маріо Драгі Фото: Маріо Драгі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Новий уряд Італії на чолі з Маріо Драгі привели до присяги. У нинішньому складі залишилося кілька колишніх міністрів.

Про це пише ansa.it.

Повідомляється, що сьогодні пройшла церемонія приведення до присяги за участю президента Серджо Маттарелли. До уряду увійшли 23 міністра, з яких дев'ять без портфеля.

Також повідомляється, що в нинішньому складі залишилися міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, міністр внутрішніх справ Лучана Ламорджезе, міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, міністр культури Даріо Франческіні та міністр оборони Лоренцо Гуеріні.

Зазначимо, сам Маріо Драгі є колишнім головою Європейського центрального банку.

Нагадаємо, напередодні він дав офіційну згоду очолити уряд Італії.

Новому кабінету міністрів доручено вирішити політичну кризу, пов'язану з розвалом коаліції в парламенті, а також кілька інших першочергових завдань.

Попередній прем'єр-міністр Джузеппе Конте пішов у відставку в січні. Він втратив більшість у Сенаті після того, як молодший партнер "Віва Італія", партія екс-прем'єра Маттео Ренці, вивела з уряду своїх міністрів.

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