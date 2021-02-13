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Новое правительство Италии привели к присяге. Его возглавил Марио Драги

Новина українською → Рим, Суббота 13 февраля 2021 13:49
Новое правительство Италии привели к присяге. Его возглавил Марио Драги Фото: Марио Драги (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге. В нынешнем составе осталось несколько прежних министров.

Об этом пишет ansa.it.

Сообщается, что сегодня прошла церемония приведения к присяге с участием президента Серджо Маттареллы. В правительство вошли 23 министра, из которых девять без портфеля.

Также сообщается, что в нынешнем составе остались министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучана Ламорджезе, министр здравоохранения Роберто Сперанца, министр культуры Дарио Франческини и министр обороны Лоренцо Гуэрини.

Отметим, сам Марио Драги является бывшим главой Европейского центрального банка.

Напомним, накануне он дал официальное согласие возглавить правительство Италии.

Новому кабинету министров поручено решить политический кризис, связанный с развалом коалиции в парламенте, а также несколько других первоочередных задач.

Предыдущий премьер-министр Джузеппе Конте отправился в отставку в январе. Он потерял большинство в Сенате после того, как младший партнер "Вива Италия", партия экс-премьера Маттео Ренци, вывела из правительства своих министров.

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