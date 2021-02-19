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У Миколаєві проводять масові обшуки у справі про схему на 2 млн гривень

Автор: РБК-Україна

У Миколаєві проходять масові обшуки в Департаменті житлово-комунального господарства місцевої міської ради та за місцем проживання його керівництва. Чиновників підозрюють у причетності до схеми на 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

За даними слідства, чиновники департаменту протягом 2016-2020 років заволоділи бюджетними грошима у змові з посадовими особами комунальних підприємств Миколаєва та юридичних фірм.

Зокрема, вони провернули схему привласнення грошей з державного та місцевого бюджетів, дублюючи вже виконані роботи і завищуючи їх обсяги. В результаті інтересам місцевої громади і державному бюджету завдали збитків на понад 2 млн гривень.

"Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці проводять 11 санкціонованих обшуків у Департаменті ЖКГ, на підприємствах і в місцях проживання керівників Департаменту з метою вилучення документів та інших речей, що мають значення доказів по справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України проводила обшуки в головному офісі "Київводоканалу". Правоохоронці розслідують хабарництво.

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