У Миколаєві проводять масові обшуки у справі про схему на 2 млн гривень

За даними слідства, чиновники департаменту протягом 2016-2020 років заволоділи бюджетними грошима у змові з посадовими особами комунальних підприємств Миколаєва та юридичних фірм.

Зокрема, вони провернули схему привласнення грошей з державного та місцевого бюджетів, дублюючи вже виконані роботи і завищуючи їх обсяги. В результаті інтересам місцевої громади і державному бюджету завдали збитків на понад 2 млн гривень.

"Сьогодні, 19 лютого, правоохоронці проводять 11 санкціонованих обшуків у Департаменті ЖКГ, на підприємствах і в місцях проживання керівників Департаменту з метою вилучення документів та інших речей, що мають значення доказів по справі", - йдеться в повідомленні.