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Обшуки в Київводоканалі: СБУ назвала причину

Новость на русском → Київ, Четвер 21 січня 2021 15:38
Обшуки в Київводоканалі: СБУ назвала причину Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України підтвердила, що проводить слідчі дії в головному офісі Київводоканалу. Правоохоронці розслідують хабарництво.

Про це РБК-Україна повідомили в Головному управлінні СБУ в Києві.

"Так, проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. У справі про хабарництво", - заявили в СБУ.

Крім того, на своєму сайті СБУ розповіла подробиці справи. Правоохоронці викрили на хабарі заступника начальника одного з департаментів Київводоканалу. Він вимагав понад 38 тисяч доларів від представника комерційної структури.

"У таку суму він оцінив погодження дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на ділянках, які обслуговує Київводоканалом", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцем авансу у розмірі 9,1 тисячі доларів. Його затримали у кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у розмiрi 14,7 тисяч доларiв. Тепер посадовцю загрожує від 5 до 10 років за гратами.

Нагадаємо, сьогодні в Київводоканалі заявили, що СБУ прийшла з обшуками в їх головний офіс. В компанії не розкривали причин проведення слідчих дій.

Додамо, в грудні минулого року правоохоронці проводили обшуки в Міністерстві культури. Тоді в міністерство прийшли співробітники НАБУ.

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