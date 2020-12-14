Нікчемне рішення: МЗС відреагувало на приватизацію "Масандри" в Криму

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на продаж російською-окупаційною владою кримського винного заводу "Масандра". Рішення Росії в українському міністерстві назвали "нікчемним".

Про це написала на своїй сторінці у Twitter перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як наголосила представниця МЗС, Росія в чергове зухвало порушила норми міжнародного гуманітарного права.

"В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого концерну "Масандра" своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне і Росія нестиме за нього відповідальність", - заявила Джапарова.

Нагадаємо, сьогодні Росія продала винний концерн "Масандра", який знаходиться в окупованому Криму. Концерн, до якого входять 11 заводів за майже 73 млн доларів купила дочірня компанія банку "Росія".

Як писало РБК-Україна, МЗС України попросило іноземні компанії не брати участь в приватизації кримської "Масандри".

Додамо, навесні 2020 року кримський завод "Масандра" оцінювали менш ніж в 10 млн доларів.