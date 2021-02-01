Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є рівноправним партнером для країн Європейського союзу та світу. Це підтверджує ситуація з отриманням вакцини від коронавірусу.

Про це Зеленський заявив у програмі Axios на телеканалі HBO.

За його словами, Україна не знаходиться в пріоритеті тих, хто отримає вакцину від COVID-19.

"Країни ЄС, з якими у нас чудові стосунки - я зв'язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху... Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає в лютому 117 тисяч вакцин від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech.

При цьому Зеленський заявив, що вакцинація від COVID буде безкоштовною для українців. При цьому існує можливість створення ринку вакцин для громадян.

Також повідомлялося, що в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca. Поставки плануються з середини лютого до першого півріччя 2021 року.