Неприятно стоять с протянутой рукой: Зеленский о ситуации с вакцинами в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равноправным партнером для стран Европейского союза или мира. Это подтверждает ситуация с получением вакцины от коронавируса.

Об этом Зеленский заявил в программе Axios на телеканале HBO.

По его словам, Украина не находится в приоритете тех, кто получит вакцину от COVID-19.

"Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит в феврале 117 тысяч вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech.

При этом Зеленский заявил, что вакцинация от COVID будет бесплатной для украинцев. При этом существует возможность создания рынка вакцин для граждан.

Также сообщалось, что в рамках инициативы COVAX Украина рассчитывает получить от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca. Поставки планируются с середины февраля до первого полугодия 2021 года.