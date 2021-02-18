Названа точна дата зустрічі Путіна і Лукашенка
Кремль назвав дату зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона відбудеться наступного тижня.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
За його словами, очікуються тривалі переговори.
"Зустріч буде на наступному тижні, вона буде 22 лютого", - заявив він.
Сьогодні Олександр Лукашенко заявив, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним зустрітися на початку 20-х чисел лютого. Разом з тим, він спростував інформацію, що Мінськ планує запросити в Росії новий кредит.
"Але відразу хочу сказати: у нас, як завжди в Росії буває, деякі підхоплять порядок денний, і, ось," Лукашенко приїде аж 3 мільярди доларів просити ". Ні, я не їду туди чогось просити", - підкреслив він.
Лукашенко зазначив, що також планує зустріч із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведєвим.
Нагадаємо, голова МЗС Білорусі назвав можливі теми переговорів Лукашенка і Путіна.
До цього прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков анонсував зустріч президента Росії Володимира Путіна з Лукашенком.