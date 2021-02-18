Названа точная дата встречи Путина и Лукашенко

Кремль назвал дату встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Она состоится на следующей неделе.

По его словам, ожидаются продолжительные переговоры.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля", - заявил он.

Сегодня ранее Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в начале 20-х чисел февраля. Вместе с тем, он опроверг информацию, что Минск планирует запросить в России новый кредит.

"Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.