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Призначення посла України в США на фінальному етапі, - Кулеба

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна призначить нового посла в Сполучених Штатах Америки. За його словами, це питання вже на фінальному етапі.

Про це міністр сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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За словами Кулеби, процес призначення посла України в США було запущено на початку грудня минулого року. Українським послом має стати колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Вона завершує реально вже всі оформлення. Призначення посла - це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від’їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес по Маркаровій. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - сказав він.

Міністр додав, що після указу президента Маркарова отримає американські візи та відправиться в США.

"Ну і, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб і американський посол теж в Київ приїхав якнайшвидше. Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Але посол - це посол", - наголосив Кулеба.

Маркарова обіймала посаду міністра фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020 в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року стало відомо, що українське дипломатичне представництво в США може очолити Оксана Маркарова. Кандидатуру колишньої міністра фінансів запропонував глава МЗС Кулеба.

Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна Кулеба розповів, що, на його думку, Маркарова буде ефективним послом в США. Міністр прогнозував, що вірчі грамоти Маркарова буде вручати вже новому президенту США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипосолДмитро КулебаОксана Маркарова
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