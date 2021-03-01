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Призначено нового голову Херсонської ОДА

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря. Раніше він тимчасово виконував обов'язки керівника ОДА.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ глава держави підписав у понеділок, 1 березня.

Вручаючи Козирю службове посвідчення Володимир Зеленський побажав йому успіхів у роботі.

"Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської ОДА. Херсонська область має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей", - заявив він.

Фото: Володимир Зеленський і Сергій Козир (president.gov.ua)

Відзначимо, що Сергій Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі. У вересні 2019 року був призначений заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. З грудня минулого року тимчасово виконував обов'язки голови ОДА.

Нагадаємо, 3 грудня Зеленський підписав указ, яким звільнив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва з посади. На його місце президент призначив тимчасового голову Херсонської ОДА Сергія Козиря.

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