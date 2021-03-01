UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Назначен новый глава Херсонской ОГА

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря. Ранее он временно исполнял обязанности руководителя ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ глава государства подписал в понедельник, 1 марта.

Вручая Козырю служебное удостоверение Владимир Зеленский пожелал ему удачи в работе.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской ОГА. Херсонская область имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", - заявил он.

Фото: Владимир Зеленский и Сергей Козырь (president.gov.ua)

Отметим, что Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. В сентябре 2019 года был назначен заместителем главы Херсонской областной государственной администрации. С декабря прошлого года временно исполнял обязанности главы ОГА.

Напомним, 3 декабря Зеленский подписал указ, которым уволил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева с должности. На его место президент назначил временного главу Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийХерсонская ОГА
Читайте также
Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции
В Украине расширят помощь безработным на период карантина
Прогноз погоды