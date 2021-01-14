Навального затримають після прибуття до Росії

Опозиціонер Олексій Навальний буде затриманий після повернення до Російської Федерації. Затримання планується тому, що його оголошено в розшук.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на управління Федеральної служби виконання покарань Росії.

Повідомляється, що управління ФСВП по Москві "зобов'язано вжити усіх дій" щодо затримання Навального до рішення суду про заміну умовного терміну на реальний.

Також повідомляється, що в грудні Навального оголосили в розшук, оскільки з 24 вересня невідомо фактичне місце його знаходження. Його буде затримано через "злісне порушення режиму умовного ув'язнення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Навальний повертається до Росії. За його словами, він має намір прибути до Москви рейсом з Берліна 17 січня.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не їхав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї у реанімаційній коробці", - додав він.

У Навального є умовний термін по справі "Ів Роше" за причетність до шахрайства. У 2014 році його засудили до 3,5 років умовно, хоча компанія в процесі суду відмовилася від претензій. ЄСПЛ визнав вирок довільним і необґрунтованим.

Раніше вийшло журналістське розслідування про те, що Навального в Росії отруїли вісім співробітників ФСБ.