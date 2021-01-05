Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО

В Національній гвардії України починають роботу над доктриною, сумісною з концепціями НАТО. У розробці доктрини допомагатимуть колеги з США і Канади.

Про це повідомляє МВС України в Facebook.

Один з американських радників Гарі Квош зазначив, що доктрина "визначає роль і місце органів військового управління, командирів усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань та забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому".

"Важливо, щоб доктрина Національної гвардії України не суперечила національним нормативним документам з питань оборони та безпеки і була сумісною з доктринами країн-партнерів", - додав Квош.

У червні 2020 року НАТО надала Україні статус партнера розширених можливостей. Україна стала шостим таким партнером Північноатлантичного альянсу, разом зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

Програма розширених можливостей є частиною ініціативи НАТО щодо посилення оперативної сумісності військ країн-учасниць з силами альянсу.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії Російської Федерації в Чорному морі.

Також повідомлялося, що Україна розраховує на збільшення кількості навчань НАТО на своїй території.

Додамо, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що війна на Донбасі і російська окупація Криму є перешкодою для вступу України в НАТО. За його словами, НАТО не буде запрошувати до членства країну, в якій йде війна.