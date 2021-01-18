НАТО і мова освіти: у Зеленського готують "джентльменську угоду" з Угорщиною

Україна готує так звану "джентльменську угоду" з Угорщиною. Цей документ сприятиме врегулюванню спірних моментів у двосторонніх відносинах.

Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, 27 січня Україну відвідає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і проведе низку офіційних зустрічей. У той же час українська сторона готує договір для врегулювання комплексу питань.

"... так звана джентльменська угода або угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин. Над таким документом робота ведеться. За дорученням президента такий документ було підготовлено українською стороною, передано угорській стороні, отримано їх реакцію, і зараз процес триває", - зазначив Жовква.

Він також додав, що фінальну версію документа підпишуть лідери України та Угорщини. Вона може містити позицію щодо зняття блокування Угорщиною комісії Україна - НАТО і щодо спірних положень закону про освіту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сійярто в січні відвідає Україну, і сторони мають намір обговорити кризу у відносинах.

У грудні він на засіданні Ради ЄС поскаржився на Україну у зв'язку з переслідуванням угорської національної меншини на Закарпатті. Тоді СБУ проводила обшуки, бо підозрювала лідерів закарпатських угорців в сепаратизмі.