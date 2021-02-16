В НАТО готові як протистояти, так і співпрацювати з Росією

Північноатлантичний Альянс готовий до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Генсек Альянсу заявив, що діалог з Росією повинен ґрунтуватися "на силі і твердості", однак необхідно також налаштовувати взаємини з Москвою.

"Якщо вони (Росія - ред.) хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді. Навіть якщо ми не віримо, що відносини із Москвою можуть бути краще, ми повинні продовжувати говорити, оскільки необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини", - зазначив Стонтенберг.

Він додав, що аби уникнути гонки озброєнь необхідно зберігати "контроль над зброєю".