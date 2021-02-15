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НАТО готове розгорнути флот розвідувальних дронів на східному фланзі

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 15 лютого 2021 16:58
НАТО готове розгорнути флот розвідувальних дронів на східному фланзі Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі заявив, що альянс готовий задіяти флот розвідувальних дронів. Планується, що вони будуть моніторити східний та південний фланг НАТО.

Про це у Twitter повідомив прес-офіцер Ділан Уайт.

Зокрема, Столтенберг заявив, що на відеоконференції з міністрами оборони країн НАТО 17-18 лютого запропонує збільшити фінансування розгортання сил і бойових груп на східному фланзі біля кордонів з Росією.

Крім того, він запропонує почати обговорення ініціативи "НАТО-2030" в рамках підготовки до саміту в 2021 році, а також заявив, що флот розвідувальних безпілотників з п'яти одиниць дронів AGS готовий до місій на східному напрямку.

Нагадаємо, минулого тижня винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем.

Також Столтенберг оцінив можливість виведення військ НАТО з Афганістану.

"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.

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