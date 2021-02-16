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В НАТО готові як протистояти, так і співпрацювати з Росією

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 09:35
В НАТО готові як протистояти, так і співпрацювати з Росією Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Північноатлантичний Альянс готовий до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Про це Столтенберг заявив інтерв'ю газеті El Mundo.

Генсек Альянсу заявив, що діалог з Росією повинен ґрунтуватися "на силі і твердості", однак необхідно також налаштовувати взаємини з Москвою.

"Якщо вони (Росія - ред.) хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді. Навіть якщо ми не віримо, що відносини із Москвою можуть бути краще, ми повинні продовжувати говорити, оскільки необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини", - зазначив Стонтенберг.

Він додав, що аби уникнути гонки озброєнь необхідно зберігати "контроль над зброєю".

Раніше РБК-Україна писало, що Альянс готовий розмістити флот розвідувальних бпла на східному фланзі НАТО поблизу російського кордону.

Також повідомлялося, що адміністрація нового президента США Джо Байдена зміцнює співпрацю з НАТО.

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