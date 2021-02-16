В НАТО готовы как противостоять, так и сотрудничать с Россией
Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.
Об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.
Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.
"Если они (Россия - ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.
Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".
Ранее РБК-Украина писало, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.
Также сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО.