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Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем

Новость на русском → Чорне море, Четвер 11 лютого 2021 16:07
Винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем Фото: Ту-22 (warfor.me)
Автор: Дмитро Левицький

Винищувачі НАТО вчора, 10 лютого, підіймалися в повітря для перехоплення російських військових літаків над Чорним морем. До російської групи входили бомбардувальники Ту-22 та винищувачі, які їх супроводжували.

Про це повідомило Об'єднане командування повітряних сил НАТО.

Для перехоплення російських літаків, які пролітали поблизу території НАТО над Чорним морем, підіймали винищувачі Румунії, Болгарії та Туреччини. Винищувачі повернулися на базу тільки після того, як російські літаки залишили район.

"Російські літаки не передавали код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, а також вони не подавали план польоту і не зв'язувалися з авіадиспетчерами. Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху", - розповіли в НАТО.

Ще один подібний інцидент стався 9 лютого біля берегів Норвегії. Норвезькі винищувачі були підняті в небо для перехоплення російських дальніх бомбардувальників Ту-160.

Нагадаємо, на початку лютого російський військовий літак порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло. Естонське МЗС після цього викликало російського посла та передало йому ноту протесту.

Додамо, нещодавно Україна запропонувала НАТО проводити військові операції в небі поблизу окупованого Криму. Однак ця пропозиція не стосується неба над самим Кримом.

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