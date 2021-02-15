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НАТО готово развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге

Новина українською → Брюссель, Понедельник 15 февраля 2021 16:58
НАТО готово развернуть флот разведывательных дронов на восточном фланге Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что альянс готов задействовать флот разведывательных дронов. Планируется, что они будут мониторить восточный и южный фланг НАТО.

Об этом в Twitter сообщил пресс-офицер Дилан Уайт.

В частности, Столтенберг заявил, что на видеоконференции с министрами обороны стран НАТО 17-18 февраля предложит увеличить финансирование развертывания сил и боевых групп на восточном фланге возле границ с Россией.

Кроме того, он предложит начать обсуждение инициативы "НАТО-2030" в рамках подготовки к саммиту в 2021 году, а также заявил, что флот разведывательных беспилотников из пяти единиц дронов AGS готов к миссиям на восточном направлении.

Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем.

Также Столтенберг оценил возможность вывода войск НАТО из Афганистана.

"Мы можем остаться и продолжать военное участие. Или же можем покинуть Афганистан и рискнуть, что страна снова станет убежищем для террористов. Простого выбора нет", - заявил он.

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