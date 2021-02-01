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Нардепа Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"

Автор: Дмитро Левицький

Народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції "Слуга народу". Рішення про виключення народні депутати ухвалили на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомила нардеп Ольга Василевська-Смаглюк в Telegram-каналі.

Виключення нардепа Дубінського із фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

"Це було найкоротше засідання фракції СН. За виключення Дубінського зібрали понад 180 підписів", - написала нардеп.

Джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу" повідомило, що за виключення Дубінського проголосували 198 депутатів, 29 - проти, а 19 не голосували.

Нагадаємо, на початку січня Сполучені Штати Америки звинуватили Дубінського у втручанні в американські вибори 2020 року. Мінфін США вніс народного депутата до списку персональних санкцій.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.

Крім того, минулого тижня в Офісі президента розповіли про зустріч фракції "Слуга народу" з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

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Новини України фракцияСлуга народа