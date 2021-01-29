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Нардеп Скічко очолив Черкаську область

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 20:19
Нардеп Скічко очолив Черкаську область Фото: Олександр Скічко (facebook.com/AleksandrSkichko)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав указ №38/2021 про призначення очільника Черкаської області. Облдержадміністрацію очолив народний депутат Олександр Скічко.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський сьогодні особисто зустрівся зі Скічко та вручив йому посвідчення.

"Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - все те, чого потребують мешканці Черкащини", - заявив глава держави.

Хто такий Олександр Скічко

Олександр Скічко є колишнім шоуменом та нардепом від "Слуги народу". Народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету.

Працював ведучим на українському телебаченні. У 2017 році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота дзиґа" та одним з головних ведучих конкурсу Євробачення.

У 2019 році Скічко став народним депутатом України.

Нагадаємо, кандидатура Скічко була погоджена Кабміном на посаду керівника Черкаської ОДА ще 20 січня. Однак остаточне рішення було за президентом.

Як писало РБК-Україна, минулого очільника Черкаської ОДА Сергія Сергійчука звільнили 29 грудня. Сергійчук сам подав заяву на звільнення після чотирьох місяців на посаді.

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