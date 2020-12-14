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НАЗК просить розслідувати закриття справ судами

Новость на русском → Київ, Понеділок 14 грудня 2020 10:57
НАЗК просить розслідувати закриття справ судами Фото: Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков просить розслідувати закриття справ судами. Він написав листи до генпрокурора та голови Верховного суду.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У відомстві зазначили, що рішення КСУ позбавило НАЗК можливості складати адміністративні протоколи, пов’язані з конфліктом інтересів, але за Адміністративним Кодексом передбачається відповідальність за такі порушення.

"Незважаючи на це, окремі суди почали закривати справи щодо конфлікту інтересів на підставі рішення КСУ", - йдеться на сайті НАЗК.

Наразі суди здійснюють розгляд справ про адмінправопорушення за 130 протоколами НАЗК, додали в агенстві. Серед цих протоколів - 16 складені щодо народних депутатів України, 11 - щодо високопосадовців (члена Центральної виборчої комісії, заступників міністрів, голови та заступника голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України).

Нагадаємо, Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо КСУ. В цьому висновку комісія рекомендувала відновити скасовану КСУ статтю про кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Пізніше Венеціанська комісія опублікувала ще один висновок, в якому дала рекомендації щодо проведення реформи КСУ.

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