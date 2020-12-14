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НАПК просит расследовать закрытие дел судами

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 10:57
НАПК просит расследовать закрытие дел судами Фото: Александр Новиков (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков просит расследовать закрытие дел судами. Он написал письма генпрокурору и главе Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве отметили, что решение КСУ лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов, но по Административному Кодексу предусматривается ответственность за такие нарушения.

"Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ", - говорится на сайте НАПК.

Сейчас суды рассмотривают дела об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, добавили в агентстве. Среди этих протоколов - 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 - в отношении топ-чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, главы и заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины).

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