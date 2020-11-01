У НАЗК відреагували на лист Венеціанської комісії і GRECO щодо КСУ

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відреагували на листа президентів GRECO та Венеційської комісії щодо рішення рішення Конституційного суду України. У НАЗК зазначили, що відновлення антикорупційної системи не можливе за умови незмінності рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У цій ситуації агентство вважає, що слід врахувати три обставини:

1. У своєму рішенні КСУ порушив Конституцію України принаймні двічі.

Суд втрутився у повноваження Парламенту, зазначивши, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей, а також умисне неподання декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Згідно Конституції України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади.

"Це означає, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади, прийнявши новий закон, неможливо. Будь-який закон, який повертатиме кримінальну відповідальність, чи не автоматично буде вважатися неконституційним, з огляду на це рішення КСУ", - вважають у нацагентстві.

У НАЗК додали, що разом з тим, своїм рішенням КСУ зупинив їхню роботу, скасувавши повноваження агентства, та дозволив уникнути відповідальності сотням чиновників.

Конституція встановлює спільне для всіх гілок влади правило - діяти виключно в межах повноважень, у спосіб та на підставах, передбачених нею та законами України.

"Згідно з Конституцією та законами України, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні", - мовиться у повідомленні.

"Однак, судді порушили вимоги Конституції та скасували положення закону України "Про запобігання корупції", які не оскаржувались у конституційному поданні 47 народних депутатів”, - зазначили у пресцентрі НАЗК.

2. Бути суддею у власній справі заборонено основоположними принципами права.

"Приймаючи рішення, судді діяли у власних інтересах. За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ - Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми", - написали у пресцентрі.

У НАЗК зазначили, що в день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні.

"Ухваливши це рішення, КСУ зупинив роботу НАЗК, скасувавши його повноваження, та дозволив уникнути відповідальності тисячам інших публічних службовців", - зазначили у НАЗК.

3. КСУ зазначив про неприпустимість здійснення контролю подання декларацій та конфлікту інтересів у всіх суддів нарівні з іншими публічними службовцям. Це суперечить попереднім висновкам Венеційської комісії з аналогічного питання.

У НАЗК зазначили, що Венеційська комісія в справі щодо змін до Судового кодексу у Вірменії зазначає, що перевірка декларацій органом, який не належить до судової влади, є кращим рішенням за створення окремої інституції для суддів.

"У цьому випадку можливі два рішення: або створити спеціальний орган у рамках судової влади, який буде відповідальним за перевірку фінансових декларацій суддів, або доручити цю функцію зовнішньому органу, який перевіряє декларації всіх публічних службовців", - процитували у НАЗК рішення Венеційської комісії.

У ВК зазначили, що перше рішення краще для незалежності суддів, але йому бракує прозорості, що може спричинити корпоративістську поведінку.

"Отже, розробники Пакету віддали перевагу другій моделі: саме КЗК (Комісія із запобігання корупції Вірменії, - ред.) перевіряє фінансові декларації суддів нарівні з іншими публічними службовцями, і який зараз має повноваження розпочинати дисциплінарне провадження проти суддів", - додається у звіті комісії.

У НАЗК додали, що у своїх звітах GRECO позитивно оцінює створену в Україні систему декларування.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства". У ньому пропонується визнати несправедливими (нікчемними) рішення КСУ за статтями, пов'язаними з антикорупційною діяльністю, і звільнити весь склад суду.

Венеціанська комісія і Група держав проти корупції висловилися проти звільнення суддів КСУ, адже це буде порушенням Конституції України.