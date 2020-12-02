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У НАТО сподіваються, що Україна і Угорщина самі вирішать свої розбіжності

Новость на русском → Брюссель, Середа 02 грудня 2020 21:09
У НАТО сподіваються, що Україна і Угорщина самі вирішать свої розбіжності Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Україна і Угорщина мають вирішити свої двосторонні питання. Але ця локальна ситуація не вплине на відносини НАТО і України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

За підсумками онлайн-засідання ради альянсу з участю Грузії і України він зазначив, що зустріч пройшла добре.

"Нам добре відомо про існування двосторонньої дискусії між Угорщиною та Україною. Сподіваюся, що обидві країни будуть здатні вирішити це двостороннє питання. Відбулася сьогодні зустріч показує, що ми здатні продовжувати укріплювати наше партнерство з Україною і готові надавати більше підтримки", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав угорського посла Іштвана Ийдярто. Кулеба запевнив, що обшуки не спрямовані проти угорської національної меншини.

Служба безпеки України на цьому тижні провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займався підривною діяльністю на користь Будапешта.

24 листопада на українському кордоні відмовили у в'їзді угорському топ-чиновнику Іштвану Греже. Йому заборонили в'їзд в Україну за агітацію на місцевих виборах.

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